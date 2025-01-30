В Украине усилили ответственность за ненадлежащее состояние укрытий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №4200-IX об ответственности за нарушение требований содержания и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты. Он предусматривает усиление ответственности должностных лиц за необустроенные или закрытые укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

"После трагических случаев, когда люди не смогли попасть в укрытие во время обстрелов, этот закон призван предотвратить такие ситуации в будущем. В частности, обязывает ответственных лиц обеспечивать надлежащее состояние защитных сооружений и круглосуточный доступ к ним", - пояснила парламентарий.

По ее словам, закон вводит административную и уголовную ответственность за нарушения. В частности, новая статья 175-3 КУоАП предусматривает штраф от 3 400 грн до 8 500 грн за нарушение требований к содержанию и эксплуатации укрытий. Повторное нарушение в течение года приведет к штрафу от 8 500 грн до 17 000 грн.

Шуляк отметила, что административная ответственность также предусмотрена и за создание препятствий для проверок состояния укрытий (обновленная ст. 185-14 КУоАП). Виновным грозит штраф от 6 800 грн до 13 600 грн, а за повторное нарушение в течение года - 8 500-17 000 грн.

Если же нарушения в сфере работы защитных сооружений гражданской защиты привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям, для виновных наступает уголовная ответственность. Новая статья 270-2 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.

"Главная цель закона - гарантировать, что все укрытия будут открытыми, обустроенными и готовыми к использованию в любой момент. А должностные лица будут нести реальную ответственность за их состояние", - подытожила Шуляк.