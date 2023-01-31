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В Украине польский язык могут включить в список предметов ВНО

Фото: вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украинское правительство рассматривает возможность включения польского языка в список учебных предметов, по которым проводится внешнее независимое оценивание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.

Как сообщается, этот вопрос обсудили во время совещания вице-премьер-министра Ирины Верещук с представителями Минобразования и Украинского центра оценивания качества образования. Также говорилось о возможности получения образования украинцами в Польше и поляками в Украине.

По словам Верещук, объединение с поляками является залогом устойчивого развития и безопасности, а образование и язык - это главные инструменты, с которых начинается такое объединение.

"Должны переходить к конкретным действиям, чтобы интегрироваться в европейское пространство. Первый шаг - изучение языков стран-соседей. И этот шаг должен быть обоюдным: поляки готовы включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов. В то же время украинская сторона должна разработать стратегию сдача экзаменов по польскому языку. И если для этого нужно вносить изменения в законодательство, необходимо начинать этот процесс уже сегодня", - отметила вице-премьер-министр.

Для граждан Польши в МОН Украины прорабатывают алгоритм признания и зачисления результатов Egzamin maturalny (польская матура) при поступлении в украинские учебные заведения.

В свою очередь представители МОН сообщили об условиях поступления для украинских выпускников в польские учебные заведения. В частности, в Польше признаются украинские документы о базовом среднем образовании (аттестаты об окончании 9 класса). Равно как и результаты ВНО засчитываются для поступления в польские высшие учебные заведения.

"Украинская сторона открыта для сотрудничества с Польшей на всех уровнях, чтобы обеспечить доступ нашей молодежи к качественному европейскому образованию", - добавила Верещук.

Напомним, выпускники средних школ в Польше будут сдавать экзамен по украинскому языку. Такие изменения в программу аттестации учащихся готовят в Министерстве образования и науки Польши.

Также ранее стало известно, как будет проходить поступление в вузы в 2023 году.

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