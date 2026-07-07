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Украинская F-Drones показала работу первого полностью автономного перехватчика дронов (видео)

16:07 07.07.2026 Вт
2 мин
Какова роль оператора и как далеко может залететь новый перехватчик?
aimg Лев Шевченко
Фото: перехватчик дронов LITAVR (фото F-Drones)

В Украине был разработан первый в мире полностью автономный дрон-перехватчик коптерного типа LITAVR. Комплекс может самостоятельно взлетать, догонять и уничтожать воздушные цели без участия пилота во время полета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании-разработчика F-Drones и видеоотчет по полевым испытаниям.

Как работает автономная система перехвата

Украинская F-Drones создала собственный комплекс противовоздушной обороны, объединяющий беспилотник LITAVR и специализированное программное обеспечение 3D LARAG. Этот софт позволяет отслеживать весь процесс ликвидации вражеского объекта в режиме реального времени с помощью 2D- и 3D-визуализации.

Для старта работы в системе нужны только координаты цели. Они могут поступать из любого типа радара через мультипротокольный интерфейс, также являющийся собственной разработкой F-Drones.

После получения координат дрон действует по следующему алгоритму:

  • автономно взлетает и выходит на нужную траекторию;
  • самостоятельно догоняет воздушную угрозу;
  • осуществляет автоматический захват объекта;
  • за несколько сотен метров до цели замедляется и сопровождает ее, ожидая финальную команду.

Роль человека и управление из любой точки мира

Несмотря на полную автономность полета, комплекс работает по принципу безопасности human-in-the-loop – то есть окончательное решение об уничтожении всегда остается за человеком. Роль оператора сведена только к двум кликам: нажать кнопку Start для взлета и команду Intercept для подтверждения поражения.

Следить за миссией и приказать на уничтожение можно с любой точки планеты. Для этого используется дистанционная система управления от F-Drones, которая уже долго успешно помогает Силам обороны Украины на фронте.

Технические характеристики и планы

Новый украинский беспилотник-перехватчик имеет следующие параметры:

  • максимальная дальность действия – до 65 км;
  • потолок высоты полета – более 9 км.

Разработчики отметили, что в ближайшее время планируется провести боевые испытания этой технологии и начать ее интеграцию в подразделения украинской армии.

Напомним, украинские оборонные компании все чаще внедряют элементы искусственного интеллекта и машинного зрения в беспилотные платформы. Это позволяет создавать эффективно обходить вражескую РЭБ. Также украинские военные впервые сбили российский дрон "Молния" с ИИ.

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