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В Украине начнут готовить чиновников, работающих в деоккупированном Крыму

Фото: в Украине начнут готовить чиновников, которые будут работать в деоккупированном Крыму (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские ведомства в ближайшее время приступят к подготовке кадрового резерва, который в дальнейшем будет работать в деоккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра, министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук.

По ее словам, Украине уже сейчас необходимо проводить подготовку по работе в деоккупированном Крыму. На подготовку кадров повлияют такие факторы, как продолжающаяся оккупация Крыма и значительное количество населения, которое подвергалось российской пропаганде.

"Перспектива деоккупации Крыма свидетельствует о том, что необходимо начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас: правоохранительные органы, работников юстиции, педагогов и других государственных служащих. В ближайшее время соответствующие ведомства получат поручение готовить кадровый резерв для Крыма", - сказала она.

Ранее генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес сказал, что Украина уволит оккупированный Россией Крым до конца августа 2023 года.

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