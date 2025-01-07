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В Украине начался отбор кандидатов на должности специалистов по сопровождению ветеранов войны: какие условия

Фото: Отбор на должности специалистов для поддержки ветеранов войны (facebook.com.dima.schors)
Автор: Владислава Ткаченко

Министерство по делам ветеранов Украины открывает прием заявок на должности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.

Заявки будут приниматься исключительно в электронной форме через платформу е-Ветеран.

Образовательные требования

Кандидаты должны иметь высшее образование не ниже бакалавра в одной из следующих областей знаний:

  • Образование;
  • Культура, искусство и гуманитарные науки;
  • Социальные науки, журналистика и информация;
  • Бизнес, администрирование и право;
  • Информационные технологии;
  • Инженерия, производство и строительство;
  • Здравоохранение и социальное обеспечение; Здравоохранение и социальное обеспечение;
  • Транспорт и услуги; Транспорт и услуги;
  • Безопасность и оборона.

Особое внимание при отборе будет уделено кандидатам, которые имеют статус ветерана войны, лица с особыми заслугами перед Родиной, или являются членами семьи погибшего ветерана, а также тем, кто состоит на учете в Едином государственном реестре ветеранов войны (ЕГРВВ).

Приоритет будут отдавать кандидатам с опытом предоставления социальных услуг, способным эффективно помогать ветеранам в реабилитации и адаптации после службы.

Заявки будут приниматься через электронную платформу, что позволяет упростить процесс подачи и обработки документов, обеспечивая прозрачность и открытость конкурса.

 

Напомним, что Министерство иностранных дел Украины открывало 50 новых вакансий на должности атташе - младших дипломатов, которые могут работать как в центральном аппарате внешнеполитического ведомства, так и в зарубежных дипломатических учреждениях.

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