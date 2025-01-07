В Украине начался отбор кандидатов на должности специалистов по сопровождению ветеранов войны: какие условия

Заявки будут приниматься исключительно в электронной форме через платформу е-Ветеран.

Образовательные требования

Кандидаты должны иметь высшее образование не ниже бакалавра в одной из следующих областей знаний:

Образование;

Культура, искусство и гуманитарные науки;

Социальные науки, журналистика и информация;

Бизнес, администрирование и право;

Информационные технологии;

Инженерия, производство и строительство;

Здравоохранение и социальное обеспечение; Здравоохранение и социальное обеспечение;

Транспорт и услуги; Транспорт и услуги;

Безопасность и оборона.

Особое внимание при отборе будет уделено кандидатам, которые имеют статус ветерана войны, лица с особыми заслугами перед Родиной, или являются членами семьи погибшего ветерана, а также тем, кто состоит на учете в Едином государственном реестре ветеранов войны (ЕГРВВ).

Приоритет будут отдавать кандидатам с опытом предоставления социальных услуг, способным эффективно помогать ветеранам в реабилитации и адаптации после службы.

Заявки будут приниматься через электронную платформу, что позволяет упростить процесс подачи и обработки документов, обеспечивая прозрачность и открытость конкурса.