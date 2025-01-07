В Украине начался отбор кандидатов на должности специалистов по сопровождению ветеранов войны: какие условия

Министерство по делам ветеранов Украины открывает прием заявок на должности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам
ветеранов Украины.
Заявки будут приниматься исключительно в электронной форме через платформу е-Ветеран.
Кандидаты должны иметь высшее образование не ниже бакалавра в одной из следующих областей знаний:
Особое внимание при отборе будет уделено кандидатам, которые имеют статус ветерана войны, лица с особыми заслугами перед Родиной, или являются членами семьи погибшего ветерана, а также тем, кто состоит на учете в Едином государственном реестре ветеранов войны (ЕГРВВ).
Приоритет будут отдавать кандидатам с опытом предоставления социальных услуг, способным эффективно помогать ветеранам в реабилитации и адаптации после службы.
Заявки будут приниматься через электронную платформу, что позволяет упростить процесс подачи и обработки документов, обеспечивая прозрачность и открытость конкурса.
Напомним, что Министерство иностранных дел Украины открывало 50 новых вакансий на должности атташе - младших дипломатов, которые могут работать как в центральном аппарате внешнеполитического ведомства, так и в зарубежных дипломатических учреждениях.