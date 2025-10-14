В Украине начали вводить аварийные графики отключений света: какие области

Сумская область

"По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений. Сейчас ГАВ действуют для 1 и 2 очередей потребителей", - сообщили в "Сумыоблэнерго".

Стоит напомнить, что графики аварийных отключений применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок надо немедленно снизить величину потребляемой мощности из сети.

Кировоградская область

Также о введении графиков аварийных отключений сообщается в в Кировоградской области.

"Внимание! Ввели аварийные отключения электроэнергии сегодня, 14 октября, с 17:33. Это распоряжение НЭК "Укрэнерго", - сообщил Александрийский городской голова Сергей Кузьменко.

Полтавская область

В "Полтаваоблэнерго" сообщили, что там также были введены графики аварийного отключения света.

"Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 14 октября в 17:29 получена команда на применение 2 очередей ГАВ", - говорится в сообщении.

ДТЭК

В ДТЭК сообщи ли об экстренных отключениях в Днепропетровской, Донецкой и части Киевской областей.

В Киевской области применены экстренные отключения применены в Броварском, Обуховском и Бориспольском районе.