В Украине начали вводить аварийные графики отключений света: какие области

Иллюстративное фото: в Украине начали вводить аварийные графики отключений света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Вечером вторника, 14 октября, в ряде областей были введены аварийные графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

Сумская область

"По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений. Сейчас ГАВ действуют для 1 и 2 очередей потребителей", - сообщили в "Сумыоблэнерго".

Стоит напомнить, что графики аварийных отключений применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок надо немедленно снизить величину потребляемой мощности из сети.

Кировоградская область

Также о введении графиков аварийных отключений сообщается в в Кировоградской области.

"Внимание! Ввели аварийные отключения электроэнергии сегодня, 14 октября, с 17:33. Это распоряжение НЭК "Укрэнерго", - сообщил Александрийский городской голова Сергей Кузьменко.

Полтавская область

В "Полтаваоблэнерго" сообщили, что там также были введены графики аварийного отключения света.

"Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 14 октября в 17:29 получена команда на применение 2 очередей ГАВ", - говорится в сообщении.

ДТЭК

В ДТЭК сообщи ли об экстренных отключениях в Днепропетровской, Донецкой и части Киевской областей.

В Киевской области применены экстренные отключения применены в Броварском, Обуховском и Бориспольском районе.

 

Отключение света в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что в отдельных регионах Украины из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре вводят аварийные отключения электроэнергии.

Между тем в Чернигове городские власти обратились к жителям многоэтажек с важной просьбой в связи с возможными длительными перебоями со светом.

Также мы объясняли, почему графики отключений не всегда совпадают с обнародованными, почему электроснабжение может исчезать даже после его восстановления и почему важно соблюдать информационную тишину.

Читайте также, где можно посмотреть актуальные графики отключения света.

