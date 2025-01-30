В Украине начали устанавливать необычный дорожный знак: что он означает

Речь идет о дорожном знаке 7.25 "Островок безопасности". Он был введен в Украине с 1 ноября 2021 года, когда вступил в силу новый стандарт дорожных знаков ДСТУ 4100:2021. Знак имеет прямоугольную форму с черным обрамлением. Он содержит изогнутую стрелку и элемент, напоминающий "щит".

Согласно действующим правилам дорожного движения, этот знак информирует водителей о наличии впереди сужения проезжей части, островка безопасности и необходимости его объезда. Он устанавливается вместе с предупредительными знаками, такими как "Сужение дороги" или "Ограничение максимальной скорости".

Островки безопасности обычно обустраиваются на пешеходных переходах или многополосных дорогах, чтобы пешеходы могли безопасно остановиться посреди дороги, если не успевают перейти ее за один раз. Они также помогают разделять полосы движения для автомобилей.

Знаки, обозначающие островки безопасности, устанавливаются вместе с предупреждающими знаками, например, о сужении проезжей части, аварийно опасном участке или ограничении скорости. Ночью эти островки освещаются, а вокруг них устанавливается ограждение для безопасности пешеходов.