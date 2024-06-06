В Украине начали тестировать приложение "Мрія": Федоров раскрыл детали

"Мрія" станет важным инструментом для трансформации всех образовательных систем мира. И уже сегодня первые 40 школ по всей Украине начинают тестировать наш образовательный game changer», – написал Федоров.

По его словам, одна из основных задач "Мрії" - показать скорость, эффективность и собственное развитие в приложении. В ходе тестирования проводится испытание журналов, плана дня, библиотеки контента, чатов с родителями и учащимися.

"Наша задача – создать настолько удобный и популярный продукт, что школы будут конкурировать за скорость внедрения "Мрії". Благодарю Президента за инициативу, видение и поддержку", – рассказал он.

Подробно о том, что известно о "Мріїі" и к чему создавали приложение - читайте в материале РБК-Украина.

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