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В Украине начали тестировать приложение "Мрія": Федоров раскрыл детали

Иллюстративное фото: в Украине начали тестировать приложение "Мрія" (freepik.com)
Автор: Наталья Кава

В Украине школьники и их родители начали проводить бета-тестирование приложения "Мрія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"Мрія" станет важным инструментом для трансформации всех образовательных систем мира. И уже сегодня первые 40 школ по всей Украине начинают тестировать наш образовательный game changer», – написал Федоров.

По его словам, одна из основных задач "Мрії" - показать скорость, эффективность и собственное развитие в приложении. В ходе тестирования проводится испытание журналов, плана дня, библиотеки контента, чатов с родителями и учащимися.

"Наша задача – создать настолько удобный и популярный продукт, что школы будут конкурировать за скорость внедрения "Мрії". Благодарю Президента за инициативу, видение и поддержку", – рассказал он.

Подробно о том, что известно о "Мріїі" и к чему создавали приложение - читайте в материале РБК-Украина.

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