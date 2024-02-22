В Украине стали объявлять тревогу. Россия снова запустила "Шахеды"
В Украину вечером среды, 21 февраля, начали объявлять сигнал воздушной тревоги. Россияне с юга запустили беспилотники по типу "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, по состоянию на 21:05 вражеские беспилотники отмечены в Запорожской и Днепропетровской областях.
Обновлено в 21:35.
Вражеские беспилотники двигаются в направлении Одесской области.
"Херсонская, Николаевская области – угроза применения ударных дронов", – сообщили воздушники.
В соответствии с движением вражеских дронов сигнал воздушной тревоги может распространяться и в других областях.
Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.
Где объявлена тревога
Обстрелы Украины в ночь на 22 февраля
В ночь на 22 февраля российские террористы атаковали Украину десятью ударными дронами типа Shahed , выпущенными из района Приморско-Ахтарской России, а также противорадиолокационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.
Противовоздушная оборона уничтожила 8 БпЛА в пределах:
- Полтавской;
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Харьковской области.
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