В Украине планируют встречу советников из США и Европы уже в январе, - Зеленский

В Украине планируют провести встречу на уровне советников из США и Европы, которая может состояться уже в январе.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопросы журналистов.
"Мы разрабатывали порядок действий нашу стратегию шаг за шагом и что мы хотим доработать и согласовать с партнерами. Прежде всего мы хотим сейчас встречу на уровне советников в ближайшие дни, - сказал президент.
Как отметил глава государства, секретарь СНБО Рустем Умеров уже координируется с партнерами, и Киев делает все, чтобы переговоры впервые состоялись в Украине.
После этого, по его словам, на уровне советников будут подготовлены все необходимые документы, а затем состоятся встречи на уровне лидеров Европы в рамках так называемой "коалиции решительных".
"Эта встреча будет, я начал ее обсуждать сразу после встречи с Трампом (президент США - ред.). Я уже соединился с Макроном (президент Франции - ред.), несколькими другими нашими партнерами и буду продолжать эти консультации и будет такая встреча", - добавил Зеленский.
Президент уточнил, что после согласования документов на уровне лидеров будет подготовлена встреча Трампа с европейскими лидерами.
"И мы все настроены серьезно, чтобы все эти встречи, о которых я сказал, состоялись в январе",- подчеркнул Зеленский.
Он также подчеркнул, что в случае положительного развития событий возможна встреча с представителями России в одном из соответствующих форматов. "Мы еще раз подчеркиваем - мы готовы на соответствующие форматы, о которых мы вчера говорили", - подытожил глава государства.
Напомним, вчера, 28 декабря Зеленский прибыл во Флориду, где встретился с президентом США Дональдом Трампом в частной резиденции в Мар-а-Лаго. Их переговоры происходят на фоне активных контактов по мирному плану для Украины.
Перед визитом в США президент Зеленский обсудил с европейскими лидерами ключевые документы мирного плана.
После разговора с Трампом украинский президент предложил им снова собраться, чтобы обсудить наработанные договоренности и согласовать гарантии безопасности США и Европы.
Также стало известно, что Зеленский будет иметь еще один разговор с Трампом. Он состоится 29 декабря.
Все что известно о встрече лидеров в США и что ей предшествовало, - читайте в материале РБК-Украина.