В Украине планируют встречу советников из США и Европы уже в январе, - Зеленский

"Мы разрабатывали порядок действий нашу стратегию шаг за шагом и что мы хотим доработать и согласовать с партнерами. Прежде всего мы хотим сейчас встречу на уровне советников в ближайшие дни, - сказал президент.

Как отметил глава государства, секретарь СНБО Рустем Умеров уже координируется с партнерами, и Киев делает все, чтобы переговоры впервые состоялись в Украине.

После этого, по его словам, на уровне советников будут подготовлены все необходимые документы, а затем состоятся встречи на уровне лидеров Европы в рамках так называемой "коалиции решительных".

"Эта встреча будет, я начал ее обсуждать сразу после встречи с Трампом (президент США - ред.). Я уже соединился с Макроном (президент Франции - ред.), несколькими другими нашими партнерами и буду продолжать эти консультации и будет такая встреча", - добавил Зеленский.

Президент уточнил, что после согласования документов на уровне лидеров будет подготовлена встреча Трампа с европейскими лидерами.

"И мы все настроены серьезно, чтобы все эти встречи, о которых я сказал, состоялись в январе",- подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул, что в случае положительного развития событий возможна встреча с представителями России в одном из соответствующих форматов. "Мы еще раз подчеркиваем - мы готовы на соответствующие форматы, о которых мы вчера говорили", - подытожил глава государства.