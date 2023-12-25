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В Украине планируют ввести компенсации за поврежденное жилье в оккупации

Фото: в Украине планируют ввести компенсации за поврежденное жилье в оккупации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские чиновники хотят в 2024 году ввести компенсации за поврежденное жилье, которое находится на временно оккупированных территориях.

Об этом заявила заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Наталья Козловская, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Козловская рассказала об основных планах Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры на 2024 год. 

"В частности, это введение возможности получения компенсаций за поврежденное жилье, находящееся на временно оккупированных территориях (пилотный проект, с которым уже тестируется функция, - город Мелитополь)", - отметила замминистра. 

Также она добавила, что ведомство хочет продолжить работу над законом Украины "Об основаниях жилищной политики". В этом министерству помогают эксперты международных организаций, среди которых Совет Европы в Украине, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Европейская экономическая комиссия ООН и не только. 

По словам Козловской, при этом планируется работа с безбарьерностью процессов восстановления. Цель - сделать 100% восстановленных объектов безбаръерными. 

Компенсация за поврежденное жилье

Напомним, пока в Украине введена только компенсация за жилье, которое находится на подконтрольной украинскому правительству территории.

Заявление на компенсации можно подать при помощи приложения "Дія". 

Более детально об этом - в материале РБК-Украина

 

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