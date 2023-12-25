В Украине планируют ввести компенсации за поврежденное жилье в оккупации

Козловская рассказала об основных планах Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры на 2024 год.

"В частности, это введение возможности получения компенсаций за поврежденное жилье, находящееся на временно оккупированных территориях (пилотный проект, с которым уже тестируется функция, - город Мелитополь)", - отметила замминистра.

Также она добавила, что ведомство хочет продолжить работу над законом Украины "Об основаниях жилищной политики". В этом министерству помогают эксперты международных организаций, среди которых Совет Европы в Украине, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Европейская экономическая комиссия ООН и не только.

По словам Козловской, при этом планируется работа с безбарьерностью процессов восстановления. Цель - сделать 100% восстановленных объектов безбаръерными.

Компенсация за поврежденное жилье

Напомним, пока в Украине введена только компенсация за жилье, которое находится на подконтрольной украинскому правительству территории.

Заявление на компенсации можно подать при помощи приложения "Дія".

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.