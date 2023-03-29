В Украине планируют вернуть довоенные налоги и проверки бизнеса
Налоговую систему Украины с 1 июля вернут до того состояния, как она функционировала до начала войны. Возвратятся налоговые проверки и штрафы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Верховной рады Данилу Гетманцеву во время телемарафона.
Как отметил депутат от "Слуги народа", "в среднем в месяц собираем налогов 80 млрд гривен, а на войну мы тратили 130 млрд гривен".
"То есть остальные мы собираем за счет заимствований, облигаций. Наши партнеры не дают денег на безопасность и оборону, это те деньги, которые мы должны собирать внутри страны", - сказал он.
Гетманцев сообщил, что конкретно предлагается отмена 2% налога с оборота, который был введен весной прошлого года и является альтернативой общей системе налогообложения.
"Мы считаем, что он сыграл свою роль и соглашаемся с МВФ, что его нужно отменять с 1 июля", - сказал депутат из президентской фракции.
По его словам, кроме этого, это возобновление документальных проверок на тех территориях, где не идут боевые действия и возобновление наказаний за невыполнение налоговых обязанностей на тех территориях, где не идут военные действия.
"Собственно этим и приводится система налоговая к тому состоянию тех правил, которые существовали в мирное время до начала активной фазы войны", - сказал Гетманцев.
Напомним, Кабинет министров подал в Верховную раду проект закона, которым предлагается отменить налоговые льготы, введенные после начала войны.
Ранее украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) обязались обеспечить увеличение налоговых поступлений в госбюджет и вернуть довоенную систему.
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