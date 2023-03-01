В Украине планируют оптимизировать работу военкоматов

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину у Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) появился ряд новых задач, продиктованных войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замминистра обороны Украины Анны Маляр.

"Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) обеспечивают важный участок обороноспособности государства. Поэтому сегодня на совещании обсудили, что именно нужно оптимизировать в работе ТЦК СП и как этого достичь. Рассмотрели и детально разобрали проблемы, по которым поступают жалобы граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на совещании отработали ряд важных вопросов с учетом опыта, приобретенного за время полномасштабной войны.

В частности, относительно: