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В Украине планируют оптимизировать работу военкоматов

Фото: в Украине планируют оптимизировать работу ТЦК СП (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Татьяна Степанова

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину у Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) появился ряд новых задач, продиктованных войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замминистра обороны Украины Анны Маляр.

"Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) обеспечивают важный участок обороноспособности государства. Поэтому сегодня на совещании обсудили, что именно нужно оптимизировать в работе ТЦК СП и как этого достичь. Рассмотрели и детально разобрали проблемы, по которым поступают жалобы граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на совещании отработали ряд важных вопросов с учетом опыта, приобретенного за время полномасштабной войны.

В частности, относительно:

  • нормативных изменений, необходимых для улучшения работы ТЦК СП;
  • усовершенствования процедуры заключения контракта на службу;
  • цифровизации работы ТЦК СП;
  • соблюдения прав лиц, призываемых по мобилизации;
  • работы ТЦК СП с родственниками погибших и пропавших без вести.

Напомним, 23 февраля 2022 года Кабинет министров одобрил Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Эти органы местного военного управления призваны заменить собой советскую систему военных комиссариатов.

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