В Украине планируют оптимизировать работу военкоматов
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину у Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) появился ряд новых задач, продиктованных войной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замминистра обороны Украины Анны Маляр.
"Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) обеспечивают важный участок обороноспособности государства. Поэтому сегодня на совещании обсудили, что именно нужно оптимизировать в работе ТЦК СП и как этого достичь. Рассмотрели и детально разобрали проблемы, по которым поступают жалобы граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на совещании отработали ряд важных вопросов с учетом опыта, приобретенного за время полномасштабной войны.
В частности, относительно:
- нормативных изменений, необходимых для улучшения работы ТЦК СП;
- усовершенствования процедуры заключения контракта на службу;
- цифровизации работы ТЦК СП;
- соблюдения прав лиц, призываемых по мобилизации;
- работы ТЦК СП с родственниками погибших и пропавших без вести.
Напомним, 23 февраля 2022 года Кабинет министров одобрил Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Эти органы местного военного управления призваны заменить собой советскую систему военных комиссариатов.
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