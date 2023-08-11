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В Украине повысили стоимость госрегистрации автомобилей: сколько нужно заплатить

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Украина, Пятница 11 августа 2023 11:24
В Украине повысили стоимость госрегистрации автомобилей: сколько нужно заплатить Фото: госрегистрация авто в Украине подорожала с 9 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Стоимость государственной регистрации транспортных средств в Украине выросла с 9 августа. Это произошло из-за удорожания бланков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД .

Примерная стоимость регистрации или перерегистрации транспортного средства составляет:

для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) - 955 грн:

  • услуга - 200 грн,
  • бланк свидетельства - 405 грн,
  • номерной знак - 350 грн.

для мототранспорта (с выдачей номерного знака) - 727 грн:

  • услуга - 200 грн,
  • бланк свидетельства - 405 грн,
  • номерной знак - 122 грн.

для прицепов (с выдачей номерного знака) - 716 грн:

  • услуга - 200 грн,
  • бланк свидетельства - 405 грн,
  • номерной знак - 111 грн.

для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) - 698 грн:

  • услуга - 200 грн,
  • бланк свидетельства - 405 грн,
  • номерной знак - 93 грн.

Отдельно может быть начислена комиссия банковского учреждения или платежной системы, добавили в пресс-службе.

Во многих сервисных центрах МВД до сих пор есть бланки из предыдущей партии с полиграфического предприятия. Поэтому услуга будет предоставляться по тарифу 312 грн до исчерпания запасов всех этих бланков. И новый тариф применят позднее, чем с 9 августа, сообщили в МВД.

Напомним, в Украине разрешили выбирать и бронировать автомобильные номера . Стоимость такой услуги при регистрации автомобиля составляет 300 гривен (это не касается платных (ценных) номерных знаков).

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