В Украине переименуют еще 20 сел: что изменится и почему

В Украине продолжается процесс декоммунизации и восстановления исторической справедливости. В Верховную Раду поступил проект Постановления о переименовании более десятка населенных пунктов в девяти областях. Речь идет в основном о возвращении древних названий, которые существовали еще задолго до советского периода.

Историческая справедливость: как села возвращают свои названия

Согласно пояснительной записке к проекту Постановления "О переименовании отдельных населенных пунктов", инициатива переименования в основном идет "снизу" - от местных общин. Чаще всего речь идет о возвращении исторических названий, которые существовали задолго до советской оккупации.

Например, село Петрово на Волыни планируют переименовать в Цуцнив - так оно упоминается еще в грамоте 1376 года, когда князь Юрий Холмский подарил село местной церкви. Современное название было навязано в 1958 году, чтобы увековечить память советского военного.

Аналогичная ситуация с селами Вороненко (Ивано-Франковская обл.), которое возвращается к форме Вороненко, а также Милошевичи на Львовщине, которое получает название Милошовичи - именно такая версия фигурирует в довоенных документах и картах.

Технические переименования: избежание дублирования

В некоторых случаях речь идет не об исторической справедливости, а об административной необходимости. Например, в Синельниковском районе Днепропетровской области существует село Хорошево, но местные власти решили изменить название одноименного поселка Хорошево на Привольное, чтобы избежать дублирования в пределах одного района, что прямо предусмотрено законом об административно-территориальном устройстве.

Похожие мотивы были и в Закарпатской области - село Тисалово меняет название на Тисолово, потому что такая версия сохраняется в официальных документах до 1995 года и считается корректной.

География изменений: девять областей и десятки инициатив

Проект Постановления охватывает населенные пункты в Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях. В Ивано-Франковской области, например, планируется сразу несколько переименований:

Церковная на Церковная,

Воскресинцы на Воскресинцы,

Троица на Троица на Троица.

Все эти изменения инициированы самими общинами, поддержаны на общественных слушаниях и одобрены местными и областными советами. Это не просто замена табличек - это важный шаг в формировании идентичности и чествовании локальной истории.

Если Постановление будет принято Верховной Радой изменения коснутся карт, документов и указателей, но прежде всего - они коснутся памяти и самосознания общин, которые решили вернуть себе настоящее имя.

Полный перечень сел на переименование (укр. вариант написания):

1. в Волынской области село Петрове - на Цуцнів;

2. в Днепропетровской области поселок Хорошеве - на Привільне;

3. в Закарпатской области село Тисалово - Тисолово;

4. в Ивано-Франковской области:

село Церковна - на Церківна ;

Церковна - на Церківна село Воскресинці - на Воскресінці;

село Троїця - на Трійця;

село Вороненко - на Вороненка;

5. во Львовской области:

село Милошевичі - на Милошовичі;

селище Рудне - на Рудно;

село Кавське - на Кавсько;

село Лозино - на Лозина;

6. в Одесской области:

поселок Новохолмське - на Аліяга;

село Холмське - на Селіогло;

7. в Тернопольской области село Саджівка - на Саджівки;

8. в Харьковской области:

село Мар’їне - на Затишне;

село Новоселівка - на Заозерне;

село Коропове - на Коробів Хутір;

село Островерхівка - на Гостроверхівка;

9. в Хмельницкой области село Мала Щурка - на Мала Шурка.