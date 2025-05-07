В Украине переименуют еще 20 сел: что изменится и почему

В Украине готовится очередная волна переименований. Местные общины стремятся восстановить справедливость и сохранить культурное наследие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления № 13259.
В Украине продолжается процесс декоммунизации и восстановления исторической справедливости. В Верховную Раду поступил проект Постановления о переименовании более десятка населенных пунктов в девяти областях. Речь идет в основном о возвращении древних названий, которые существовали еще задолго до советского периода.
Согласно пояснительной записке к проекту Постановления "О переименовании отдельных населенных пунктов", инициатива переименования в основном идет "снизу" - от местных общин. Чаще всего речь идет о возвращении исторических названий, которые существовали задолго до советской оккупации.
Например, село Петрово на Волыни планируют переименовать в Цуцнив - так оно упоминается еще в грамоте 1376 года, когда князь Юрий Холмский подарил село местной церкви. Современное название было навязано в 1958 году, чтобы увековечить память советского военного.
Аналогичная ситуация с селами Вороненко (Ивано-Франковская обл.), которое возвращается к форме Вороненко, а также Милошевичи на Львовщине, которое получает название Милошовичи - именно такая версия фигурирует в довоенных документах и картах.
В некоторых случаях речь идет не об исторической справедливости, а об административной необходимости. Например, в Синельниковском районе Днепропетровской области существует село Хорошево, но местные власти решили изменить название одноименного поселка Хорошево на Привольное, чтобы избежать дублирования в пределах одного района, что прямо предусмотрено законом об административно-территориальном устройстве.
Похожие мотивы были и в Закарпатской области - село Тисалово меняет название на Тисолово, потому что такая версия сохраняется в официальных документах до 1995 года и считается корректной.
Проект Постановления охватывает населенные пункты в Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях. В Ивано-Франковской области, например, планируется сразу несколько переименований:
Все эти изменения инициированы самими общинами, поддержаны на общественных слушаниях и одобрены местными и областными советами. Это не просто замена табличек - это важный шаг в формировании идентичности и чествовании локальной истории.
Если Постановление будет принято Верховной Радой изменения коснутся карт, документов и указателей, но прежде всего - они коснутся памяти и самосознания общин, которые решили вернуть себе настоящее имя.
Полный перечень сел на переименование (укр. вариант написания):
1. в Волынской области село Петрове - на Цуцнів;
2. в Днепропетровской области поселок Хорошеве - на Привільне;
3. в Закарпатской области село Тисалово - Тисолово;
4. в Ивано-Франковской области:
5. во Львовской области:
6. в Одесской области:
7. в Тернопольской области село Саджівка - на Саджівки;
8. в Харьковской области:
9. в Хмельницкой области село Мала Щурка - на Мала Шурка.
Напомним, что 19 апреля 2024 года был зарегистрирован проект Постановления о переименовании отдельных населенных пунктов и районов. Верховная рада планировала переименовать более 300 населенных пунктов, названия которых содержат символику российской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка. Местные органы власти имели полгода на предложения по переименованию населенных пунктов, районов, названия которых содержат символику российской имперской политики или посвящены соответствующим лицам/событиям.
Верховная Рада провалила переименование более 300 населенных пунктов в рамках процесса деколонизации и дерусификации. Как заявил нардеп от "Голоса", председатель подкомитета по вопросам деколонизации и один из инициаторов Роман Лозинский, парламент "провалил исторический шанс выбросить с карты Украины все то, что было навязано Москвой".