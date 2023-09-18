Украине для победы нужно выгнать более 200 000 российских солдат, - Милли

По его словам, полная победа Украины над Россией может занять много времени. Ведь для полной победы необходимо выдворить всех российских оккупантов, а это "высокая планка".

"В оккупированной части Украины более 200 000 российских солдат. Нынешнее наступление ВСУ, хоть и важно, но имеет ограниченные операционные и тактические цели. Даже если они будут полностью достигнуты, то ВСУ не выбьют всех россиян, что является большей стратегической целью, поставленной президентом Зеленским", - заявил Милли.

По его мнению, во время текущего контрнаступления не получится полностью вернуть контроль над всеми территориями. Но он не стал делать прогнозы по поводу того, сколько действительно есть времени у украинских защитников.

Милли пришел к выводу, что конфликт не закончится в ближайшее время.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. Силы обороны Украины с начала наступления в основном направлении, южном, уже освободили 260 кв. км территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он знает, где ВСУ намерены мощно прорвать оборону, однако не может делиться этой информацией со СМИ.

Как заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, первая оборонная линия на важнейшем южном направлении уже местами прорвана. Это означает, что операцию по разрыву сухопутного коридора между Россией и Крымом может завершить еще до наступления зимы.

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