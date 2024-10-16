В Раде поддержали создание Министерства демографии и диаспоры

Комитет Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике единогласно поддержал законопроект №11424, предусматривающий создание Министерства демографии и диаспоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Николая Княжицкого , инициировавшего этот законопроект.

Он подчеркнул, что решение демографического кризиса является одной из ключевых задач государства, наряду с победой в войне, восстановлением страны и членством в ЕС и НАТО.

Княжицкий также отметил, что новое министерство будет иметь широкие полномочия для разработки и внедрения стратегических решений в сфере демографии, а также будет иметь возможность влиять на содержание решений других органов исполнительной власти, если они противоречат государственной демографической политике.

Согласно положениям законопроекта №11424, работа Министерства демографии и диаспоры будет направлена ​​на привлечение украинцев к возвращению в Украину и популяризацию программ поддержки семей.

"Решение демографической проблемы должно рассматриваться как одна из ключевых задач государства и общества. Наравне с нашей победой в войне, достижением справедливого и стабильного мира, членством в ЕС и НАТО и восстановлением страны", - заявил он.

Законопроект предусматривает создание Фонда восстановления демографического потенциала, который будет заниматься финансированием инициатив, направленных на поддержку населения через систему грантов.

Он будет заниматься финансированием инициатив, направленных на повышение рождаемости, поддержкой семей, посредством внутренне перемещенных лиц и украинцев за границей.

Также известно, что предложенные механизмы финансирования программ Министерства и Фонда будут включать использование как государственного бюджета, так и международных грантов, что делает реализацию инициатив более гибкой и масштабной.

Княжицкий выразил надежду на дальнейшее единство при принятии этого важного законопроекта в Верховной Раде.

В комментарии РБК-Украина депутат Евгения Кравчук отметила, что всего в Раде было два законопроекта о создании отдельного профильного Министерства.

"Здесь основной задачей было поддержать идею президента об отдельном Министерстве. У нас было два законопроекта. Поддержали тот, который был зарегистрирован первым (законопроект №11424, - ред.). В общем, если он будет дорабатываться, то мы привлечем все альтернативные мнения, в том числе и альтернативного законопроекта", - пояснила она.

Демографическая ситуация в Украине

Напомним, что демографическая ситуация в Украине сталкивается с разными вызовами, вызванными войной России против Украины.

Недавно Кабинет министров привел оценку ученых по количеству граждан, проживающих непосредственно в Украине на июль 2024 года. Таким образом выяснилось, что на подконтрольных правительству территориях проживает 31,1 млн человек.

В ООН также давали свою оценку демографического состояния в Украине. По их данным, по состоянию на 19 августа 2024 года количество украинских мигрантов в мире достигло 6,739 млн человек.

Украинцы ищут защиту от войны в других странах, однако правительство делает все, чтобы обеспечить необходимые условия для возвращения граждан домой.