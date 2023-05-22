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В Украине до пятницы будет неустойчивая погода: прогноз на неделю

Фото: в Украине ожидаются дожди с грозами и штормовой ветер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Погода в Украине на этой рабочей неделе, с 23 по 26 мая, будет дождливой. При этом местами ожидаются грозы и штормовой ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, до пятницы ожидается неустойчивая погода. Так, в Украине, кроме западных областей ожидаются кратковременные дожди. При этом местами прогнозируются грозы.

Также в Украине местами ожидаются град и шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный, северо-восточный, 3-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11 +16 градусов, а в западной части +6 +12 градусов. При этом температура днем составит +20 +26 градусов.

Прогноз погоды на май

По прогнозу синоптиков, средняя месячная температура в мае будет в пределах от +14 до +18 градусов. При этом в горах ожидается +10 +13 градусов. Такой прогноз свидетельствует о том, что погода в Украине в мае практически не поменялась и является нормой.

Лето в Киеве

В середине мая синоптики зафиксировали приход метеорологического лета в Киев. Поскольку среднесуточная температура воздуха перешагнула +15 градусов.

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Погода в Украине