В Украине оценят надежность подземных хранилищ и ГТС в условиях войны и прекращения транзита

По данным пресс-службы, подготовка и проведение стресс-тестов будет проходить в четыре этапа. Результаты будут обнародованы к началу сезона закачки - в конце апреля. Такие же испытания проводились в 2023 году и дали положительные выводы.

Стресс-тест газовой инфраструктуры 2024 года будет смоделирован и осуществлен рабочей группой в составе и при содействии USAID - Проекта энергетической безопасности, Секретариата Энергетического Сообщества, Генерального директората Joint Research Centre Европейской комиссии, международных технических экспертов и соответственно ОГТСУ, НАК "Нефтегаз Украины" и "Укртрансгаза".

Украинские подземные газовые хранилища – крупнейшие в Европе. Они расположены на глубине от 400 м до 2 км, потому хранить газ полностью безопасно.

В прошлом году иностранные трейдеры и энергетические компании хранили в украинских ПХГ 2,5 млрд куб. м газа. В этом году группа "Нефтегаз" стремится увеличить этот объем до 4 млрд куб. м.

Согласно пятилетнему соглашению о транзите между Москвой и Киевом, подписанном в 2019 году, Россия экспортирует газ в Европу через Украину и платит за использование трубопроводной сети.

Украина неоднократно заявила, что не будет вступать в переговоры с Россией по продлению контракта после 2024 года.