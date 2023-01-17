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В Украине оштрафовали три облэнерго за несоблюдение графиков отключения

Фото: в Украине оштрафовали три облэнерго за несоблюдение графиков отключения (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг провела проверку АО "Винницаоблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго" и ЧАО "Волыньоблэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook НКРЭКУ.

В комиссию поступили жалобы от жителей областей по несоблюдению графиков отключений электроснабжения. В этой связи комиссия провела проверки в областях в течение ноября и декабря 2022 года.

"По результатам проверок установлено, что указанные предприятия допустили нарушение требований Закона Украины "О рынке электрической энергии", Кодекса систем распределения и не соблюдали Лицензионные условия по распределению электрической энергии в части нарушения графиков отключений электроснабжения потребителям", - заявили в НКРЭКУ.

Известно, что облэнерго неравномерно распределяли участие потребителей в мероприятиях по разгрузке энергосистемы. Также не был соблюден принцип социальной справедливости. Жителей населенных пунктов не информировали о перерывах в электроснабжении, в частности через собственные вебсайты.

"НКРЭКУ вынесла решение наложить на АО "Винницаоблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго" и ЧАО "Волыньоблэнерго" санкции в виде штрафа в размере 85 тысяч гривен и обязала в дальнейшем соблюдать справедливые графики отключений, а также требования относительно надлежащего информирования потребителей о перерывах электроснабжения" , - сказано в сообщении.

Также законодательством предусмотрена персональная ответственность руководителей ОСР за несоблюдение принципа недискриминационности при применении разгрузочных отключений потребителей электрической энергии. Им было начислено взыскание в виде штрафа в размере 1700 гривен.

Напомним, 14 января в результате российской атаки по Украине было зафиксировано повреждение электросетей в ряде областей. В частности, захватчики ударили по две ТЭС. Одна из них приостановила производство электроэнергии.

В ДТЭК предупредили, что необходимо готовиться к "трудным дням" из-за уменьшения генерации. Поэтому будут действовать не только плановые, но и аварийные отключения света.

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