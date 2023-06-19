В Украине организуют места временного хранения мусора в прифронтовых районах

По его словам, на сегодняшнем заседании Кабмин начал принимать порядок управления бытовыми отходами в условиях военного положения в общинах, где были или продолжаются боевые действия. Он будет действовать и во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

"Прописываем алгоритм действий по обустройству мест временного хранения мусора с соответствующими требованиями экологической, пожарной безопасности и охране. Таким образом, обезопасим наши города и села от загромождения мусором", - рассказал глава украинского правительства.

Экологические проблемы в Украине на фоне войны

Напомним, из-за вторжения в Украину российских оккупантов в нашей стране фиксируют большое количество экологических проблем.

Особенно актуальной эта тема стала после подрыва врагом Каховской ГЭС. В результате этого в Днепр попало большое количество машинного масла, мусора, части зданий и не только. При этом есть вероятность, что поля на юге страны могут стать пустынями.