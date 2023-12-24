RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине обновили обозначение взрывоопасных предметов: что нужно знать

Архивное фото: в Украине обновили обозначение взрывоопасных предметов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Украины обновило государственные стандарты по обозначению опасностей, связанных со взрывоопасными предметами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Правительство поддержало внесение изменений в Правила обозначения опасностей, связанных с минами и взрывоопасными предметами - последствиями войны, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 17 апреля 2019 года № 372.

"Ими предусматривается обозначение опасных районов, загрязненных ВОП, а также ограждение таких районов силами операторов противоминной деятельности в соответствии с Законом "О противоминной деятельности в Украине" и национальным стандартом Украины ДСТУ 8820:2023 "Противоминная деятельность. Процессы управления", - говорится в сообщении.

Соответствующий стандарт основывается на основе нормативных документов Организации Объединенных Наций по противоминной деятельности (IMAS).

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В конце сентября Швейцария утвердила пакет в размере 110 млн. долларов на разминирование Украины. Они будут предоставлены в период с 2024 по 2027 год.

Также ранее сообщалось, что Норвегия объявила о предоставлении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн. долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНВойна в Украине