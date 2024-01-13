В Украине обновили наполнение "пакета малыша": подорожал на тысячу гривен

В Украине с 2024 года изменилось наполнение "пакета малыша". Он подорожал почти на тысячу гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

По информации ведомства, с 1 января стоимость "пакета малыша" выросла с 6816 до 7689 гривен. Это произошло на фоне роста прожиточного минимума.

Теперь в бэби-боксы добавят новые и увеличат количество товаров, которые пользуются спросом, в частности, многоразовые влагостойкие пеленки и теплая одежда для младенцев (шапочки и человечки).

Также увеличен размер пледа-одеяла для более удобного использования, зато уменьшено количество одежды маленького размера, из которого малыши быстро вырастают (бодики, штанишки-ползунки).

Новое содержание "пакета малыша" было утверждено приказом Министерства соцполитики от 2 января 2024 года.

"Пакет малыша"

Напомним, каждая украинская семья, у которой родился ребенок, может получить от государства помощь. Речь идет о "пакете малыша" (бэби-бокс).

Более детально о том, кто может получить его и как его получить, - в материале РБК-Украина.