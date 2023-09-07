В Украине объявили воздушную тревогу: россияне подняли в воздух МиГ-31К
В Украине сегодня, 7 сентября, вечером объявили масштабную воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Обновлено 20:58
В регионах Украины начали объявлять отбои воздушной тревоги.
По состоянию на 20:10 воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
Как отмечают в Воздушных силах ВСУ, она связана с тем, что российские оккупанты подняли в воздух истребитель МиГ-31К. Он может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Атаки россиян
Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются наносить удары по Украине. Для атак они используют как ракеты, так и дроны-камикадзе "Шахед".
К примеру, сегодня ночью они в очередной раз запустили по Украине беспилотники. Воздушные силы смогли уничтожить 25 из 33 БПЛА.
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