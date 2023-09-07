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В Украине объявили воздушную тревогу: россияне подняли в воздух МиГ-31К

Четверг 07 сентября 2023 20:11
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В Украине объявили воздушную тревогу: россияне подняли в воздух МиГ-31К Иллюстративное фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

В Украине сегодня, 7 сентября, вечером объявили масштабную воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 20:58

В регионах Украины начали объявлять отбои воздушной тревоги.

По состоянию на 20:10 воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины.

В Украине объявили воздушную тревогу: россияне подняли в воздух МиГ-31КФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Как отмечают в Воздушных силах ВСУ, она связана с тем, что российские оккупанты подняли в воздух истребитель МиГ-31К. Он может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Атаки россиян

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются наносить удары по Украине. Для атак они используют как ракеты, так и дроны-камикадзе "Шахед".

К примеру, сегодня ночью они в очередной раз запустили по Украине беспилотники. Воздушные силы смогли уничтожить 25 из 33 БПЛА.

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