В Украине объявили воздушную тревогу: россияне подняли в воздух МиГ-31К

В Украине сегодня, 7 сентября, вечером объявили масштабную воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

Обновлено 20:58

В регионах Украины начали объявлять отбои воздушной тревоги.

По состоянию на 20:10 воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Как отмечают в Воздушных силах ВСУ, она связана с тем, что российские оккупанты подняли в воздух истребитель МиГ-31К. Он может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Атаки россиян

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются наносить удары по Украине. Для атак они используют как ракеты, так и дроны-камикадзе "Шахед".

К примеру, сегодня ночью они в очередной раз запустили по Украине беспилотники. Воздушные силы смогли уничтожить 25 из 33 БПЛА.