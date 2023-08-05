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В Украине объявили воздушную тревогу: предупреждают о пусках баллистики и взлете Ту-22

Фото: в Украине объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В ряде областей в центре, на востоке и юге Украины объявили воздушную тревогу сегодня рано утром, 5 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Жителей регионов, в которых объявили воздушную тревогу, до ее окончания просят оставаться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

В чем причина воздушной тревоги?

Мониторинговые паблики сообщают, что существует опасность применения оккупантами баллистического вооружения.

Кроме того, сообщается, что с аэродрома Моздок (Северный Кавказ, РФ) взлетели реактивные бомбардировщики Ту-22м3. Их количество точно не известно.

Россия может готовить новый ракетный удар

Напомним, ранее в ОК "Юг" предупреждали, что Россия может нанести ракетный удар по Украине после последних атак с применением дронов-камикадзе.

В частности, оккупанты держат в Черном море носители крылатых ракет. Военные предупреждают, что уровень ракетной угрозы остается высоким.

 

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Вторжение России в Украинувоздушная тревога