В Украине объявили воздушную тревогу: предупреждают о пусках баллистики и взлете Ту-22

В ряде областей в центре, на востоке и юге Украины объявили воздушную тревогу сегодня рано утром, 5 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Мониторинговые паблики сообщают, что существует опасность применения оккупантами баллистического вооружения.
Кроме того, сообщается, что с аэродрома Моздок (Северный Кавказ, РФ) взлетели реактивные бомбардировщики Ту-22м3. Их количество точно не известно.
Напомним, ранее в ОК "Юг" предупреждали, что Россия может нанести ракетный удар по Украине после последних атак с применением дронов-камикадзе.
В частности, оккупанты держат в Черном море носители крылатых ракет. Военные предупреждают, что уровень ракетной угрозы остается высоким.
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