ua en ru
Пт, 04 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ вывела в Черное море ракетоноситель. Военные не исключают новые атаки

Новина українською →
Одесса, Пятница 04 августа 2023 09:31
РФ вывела в Черное море ракетоноситель. Военные не исключают новые атаки Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия держит в Черном море носитель крылатых ракет. Военные предупреждают, что уровень ракетной угрозы остается высоким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что Россия вывела в Черное море 15 своих кораблей. Еще одно судно оккупанты держат в Азовском море. При этом захватчики пытаются рассредоточить свою корабельную группировку.

"В Черном море вполне вероятно готовятся к провокациям и пытаются рассредоточить свой корабельный состав, чтобы он не был в одном месте скученный. Что касается ракетоносителей, то сейчас осталась одна подлодка на дежурстве. Это четыре ракеты типа "Калибр", которые готовы к применению ", - сказала спикер.

Гуменюк не исключает, что оккупанты могут нанести новые ракетные удары по Украине, поэтому уровень угрозы остается высоким.

Последние атаки РФ

В ночь на 2 августа российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства. Силы ПВО уничтожили 23 дрона, но были попадания. В частности, россияне ударили по одному из украинских портов, а из-за падения сбитых дронов в Киеве и области зафиксировали разрушения.

Кроме того, в ночь на 3 августа российские войска выпустили в сторону Киева 15 дронов. К счастью, силы противовоздушной обороны сбили все вражеские беспилотники.

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупреждала, что после дроновых атак оккупанты могут применить ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракети Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Ситуация на фронте сегодня 4 августа
Ситуация на фронте сегодня 4 августа
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена