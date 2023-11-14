В Украине объявили масштабную воздушную тревогу, взлетел российский МиГ

Причина тревоги

По данным Воздушных сил ВСУ, был зафиксирован взлет МиГ-31К ВВС РФ,

Стоит заметить, что МиГ-31К - это потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которые нашим средствам ПВО трудно перехватить.

Карта

По состоянию на 14:42 карта воздушных тревог выглядит так:

Ночная атака РФ по Украине

Напомним, что этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину с воздуха. Враг использовал 9 "Шахедов", из которых 7 удалось сбить.

В частности, о сбитии БПЛА сообщали в Днепропетровской и Харьковской областях. В последней беспилотники накануне вечером атаковали гражданское предприятие. При этом четыре дрона удалось сбить, люди не пострадали.

Также войска РФ этой ночью использовали по одной ракете "Искандер-М" и Х-35.