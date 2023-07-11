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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: в РФ взлетел МиГ-31К

Фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу после взлета МиГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

По всей Украине сегодня, 11 июля, днем объявили воздушную тревогу. Причиной является взлет российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 15:11 воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

В Воздушных силах ВСУ отмечают, что взлет МиГ-31К зафиксировали из аэродрома "Саваслейка", который находится в Нижегородской области России. Самолет может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Обновлено 15:23

В Украине начали объявлять отбои воздушной тревоги.

Атаки оккупантов

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются наносить удары по Украине при помощи своих дронов и ракет. Враг бьет по гражданской инфраструктуре, в результате чего гибнут мирные жители.

С мая этого года оккупанты начали более активно применять для атак свои гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые они запускают при помощи истребителей МиГ-31К. Но украинским защитникам удается сбивать их из зенитных ракетных комплексов Patriot.

Последний раз удар "Кинжалами" по Украине был зафиксирован во время атаки 22 июня.

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Война России против Украинывоздушная тревога