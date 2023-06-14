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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу, сообщают о взлете МиГ-31к

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Среда 14 июня 2023 23:53
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу, сообщают о взлете МиГ-31к Фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине объявили маштабную воздушную тревогу поздно вечером 14 июня. Мониторинговые паблики сообщают о взлете МИГ-31к.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В свою очередь, руководитель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук подчеркнул, что ночь может быть тяжелой.

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу, сообщают о взлете МиГ-31к

Атаки оккупантов по Украине

Войска РФ в июне часто наносят комбинированные удары по территории Украины с использованием крылатых и баллистических ракет разных типов, а также с дронами-камикадзе.

Так, оккупанты в ночь на 14 июня нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ракет "Калибр" и дронов-камикадзе, в результате которого в Одессе три человека погибли и 13 - получили ранения.

Днем ранее, 13 июня войска РФ также нанесли массированный удар. Число жертв обстрела в Кривом Роге составило 12 человек.

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