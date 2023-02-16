В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: в некоторых областях раздались взрывы

03:14 Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что существует реальная угроза ракетного удара.

03:08 В Киевской ОВА информируют об угрозе ракетной атаки по всей территории Украины.

"Находитесь в укрытиях или безопасных местах до окончания воздушной тревоги. Берегите себя и близких", - подчеркнули в областной военной администрации.

03:02 Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин рассказал, что на территории области работает система ПВО.

Чиновник призвал сохранять спокойствие и находиться в укрытии, пока не появится информация об отбое.

03:00 В сети пишут, что Харьковскую область обстреливают из С-300 со стороны российского Белгорода. В Запорожской области местные жители слышат взрывы.