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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: в некоторых областях раздались взрывы

Фото: В Украине объявили масштабную воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Украине в ночь на 16 февраля была объявлена масштабная воздушная тревога. В некоторых областях слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина.

03:14 Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что существует реальная угроза ракетного удара.

03:08 В Киевской ОВА информируют об угрозе ракетной атаки по всей территории Украины.

"Находитесь в укрытиях или безопасных местах до окончания воздушной тревоги. Берегите себя и близких", - подчеркнули в областной военной администрации.

03:02 Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин рассказал, что на территории области работает система ПВО.

Чиновник призвал сохранять спокойствие и находиться в укрытии, пока не появится информация об отбое.

03:00 В сети пишут, что Харьковскую область обстреливают из С-300 со стороны российского Белгорода. В Запорожской области местные жители слышат взрывы.

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Война России против Украинывоздушная тревога