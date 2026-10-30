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В Украине объявили конкурс на разработку управляемых ракет и радаров: детали

15:57 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Константин Широкун
Фото: в Украине объявили конкурс на разработку управляемых ракет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Минобороны совместно с Минцифры и Brave1 запускают грантовые конкурсы на разработку управляемых ракет класса "воздух-воздух" и украинских радаров. Следующим шагом станет грантовый конкурс на турбореактивные двигатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По словам министра обороны Украины Евгения Хмары, цель новых конкурсов - обеспечить Силы безопасности и обороны эффективными средствами противодействия воздушным целям, снизить стоимость перехвата реактивных дронов и развивать производство радаров в Украине.

Он также отметил, что среди главных российских угроз сейчас баллистика, дешевые крылатые ракеты, скоростные беспилотники и управляемые авиабомбы.

От украинских производителей Минобороны ожидает развития собственных навигационных решений, усиления РЭБ, создания радаров для выявления малозаметных целей и доступных средств, масштабируемых в производстве.

"Наши требования ясны: эффективность, доступная стоимость, взаимодействие между системами и достаточный объем поставок. Именно на этих результатах должны сосредоточиться совместная работа государства, военных и украинского оборонно-промышленного комплекса", - отметил Хмара.

Отдельной задачей для производителей он назвал поиск новых решений по противодействию КАБам и снижение эффективности их применения.

"Сегодня наш фокус - противодействие российским угрозам. Но важно создавать инновационные решения, которые позволят нам действовать на опережение и преобладать. Нам нужно асимметричное влияние. Нам нужны технологии, которые изменяют правила игры в нашу пользу", – резюмировал министр обороны.

Ранее сообщалось, что стартап Destinusпроизвел в Европе более 1750 крылатых ракет "Рута". Сейчас они производят в месяц больше крылатых ракет, чем вся Европа производила за год до начала полномасштабного вторжения РФ.

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