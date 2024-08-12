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В Украине объявлена тревога из-за угрозы баллистической атаки

Понедельник 12 августа 2024 18:36
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В Украине объявлена тревога из-за угрозы баллистической атаки Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде областей вечером понедельника, 12 августа, была объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Первоначально тревога была объявлена в восточных и южных областях. Затем угроза распространилась на Киев и область, а уже после этого в центральных и северных областях.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие," - сообщил в Воздушных силах.

Обновлено в 18:55.

В Киеве и остальных областях объявлено об отбое тревоги. Однако тревога все еще продолжается в Сумской области.

Также во время угрозы сообщалось о взрыве в городе Харьков.

Напомним, в Украине строго-настрого запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Жителей областей, где объявлена тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае угрозы проходить до укрытий.

Где объявлена тревога

В Украине объявлена тревога из-за угрозы баллистической атаки

Ранее РБК-Украина сообщало, что россияне в ночь на 11 августа направили в Киев баллистические ракеты и дроны.

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