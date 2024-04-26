RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине объявлена масштабная тревога из-за ракетной опасности

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Сигнал воздушной тревоги был объявлен вечером пятницы, 26 апреля, в Киеве и ряде других областей. Предупреждают об угрозе ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен на юге Украины и Киеве. Затем сигнал опасности распространился по всей территории Украины.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога", – написали в Воздушных силах.

Там также предупреждали о ракете летящей с юга в направлении Николаева.

Также военные заявили о фиксации движения вражеских управляемых ракет, в частности, в сторону Черкасской области, Хмельницкой и Киевской областей.

Напомним, жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Напомним, сегодня Российская Федерация вывела на боевое дежурство в Черное море два подводных ракетоносителя. По состоянию на 18:00 общий залп "Калибров" составлял до 8 ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВоздушная тревогаРакетная атака