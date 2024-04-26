В Украине объявлена масштабная тревога из-за ракетной опасности

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен на юге Украины и Киеве. Затем сигнал опасности распространился по всей территории Украины.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога", – написали в Воздушных силах.

Там также предупреждали о ракете летящей с юга в направлении Николаева.

Также военные заявили о фиксации движения вражеских управляемых ракет, в частности, в сторону Черкасской области, Хмельницкой и Киевской областей.

Напомним, жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Напомним, сегодня Российская Федерация вывела на боевое дежурство в Черное море два подводных ракетоносителя. По состоянию на 18:00 общий залп "Калибров" составлял до 8 ракет.

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