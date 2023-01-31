В Украине объявлена масштабная тревога

По всей территории Украины с утра 31 января прозвучала воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 11:28 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. В то же время ситуация в регионах пока спокойная.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера 30 января, во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Днепропетровской области.
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