RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Зафиксированы пуски ракет

Фото: Россия выпустила по Украине крылатые ракеты с самолетов Ту-95 (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российская стратегическая авиация запустила крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55 бортами стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря. Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.

"Предварительно, осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 с Ту-95 с Каспия", - отмечается в сообщении.

Воздушные силы ВСУ сообщают о ракетной опасности в областях, где объявлена тревога.

"Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Всего в воздухе находится 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", - говорится в сообщении.

По состоянию на 6:01, карта воздушных тревог по областям выглядит так:

Карта: https://alerts.in.ua/

Ночная атака безпилотниками по Украине

В ночь на 2 января Россия выпустила по Украине несколько десятков ударных дронов.

В Киеве и ряде южных и центральных областей была объявлена воздушная тревога, работали силы противовоздушной обороны. Позже в столице прогремели взрывы.

В КГВА сообщили о падении обломков сбитых беспилотников в двух районах города. На месте падения возникли пожары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины