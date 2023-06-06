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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, сообщают о пусках ракет

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Киев, Вторник 06 июня 2023 01:48
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, сообщают о пусках ракет Фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Масштабная воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины сегодня ночью, 6 июня. Мониторинговые паблики сообщают о пусках ракет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, сообщают о пусках ракет

Ракетные удары по Украине

Войска РФ в последние месяцы усилили удары по территории Украины с применением крылатых ракет, баллистического оружия и дронов-камикадзе. Таким образом оккупанты пытаются замедлить подготовку ВСУ к контрнаступлению и повлиять на моральное состояние украинцев.

При этом враг для атак стал чаще использовать гиперзвуковые ракеты и баллистические ракеты. Их силы ПВО уничтожали с помощью зенитного ракетного комплекса Patriot. Сообщается, что только в мае над столицей защитники смогли уничтожить более 250 вражеских целей.

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