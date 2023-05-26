В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: сообщают о пусках ракет и дронов

Масштабную воздушную тревогу во многих регионах Украины объявили сегодня ночью, 26 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Мониторинговые паблики сообщают, что российские войска запустили с нескольких направлений по территории Украины дроны-камикадзе. Также, по предварительной информации, сообщается о пусках крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков с района Каспийского моря.
В МВД Украины сделали заявление о воздушной тревоге
В МВД Украины призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а также напомнили о том, что запрещено снимать работу сил ПВО и необходимо соблюдать информационную тишину.
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и области объявили воздушную тревогу. Предупреждение об опасности с воздуха также распространилось на центральные и северные регионы.
Войска РФ наносили удары по Украине в последнее время
Напомним, что в последние недели оккупанты стали значительно чаще прибегать к ракетным и дроновым атакам по Украине. Преимущественно, атаки наносятся в темное время суток.
Так, прошлой ночью оккупанты выпустили по Украине 36 дронов-камикадзе. Все цели уничтожили илы ПВО. В Силах обороны объясняют, что таким образов войска РФ пытаются перенести анонсированное контрнаступление ВСУ, а также хотят обнаружить слабые места в противовоздушной обороне Украины.
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