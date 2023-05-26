RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: сообщают о пусках ракет и дронов

Фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Масштабную воздушную тревогу во многих регионах Украины объявили сегодня ночью, 26 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Мониторинговые паблики сообщают, что российские войска запустили с нескольких направлений по территории Украины дроны-камикадзе. Также, по предварительной информации, сообщается о пусках крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков с района Каспийского моря.

В МВД Украины сделали заявление о воздушной тревоге

В МВД Украины призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а также напомнили о том, что запрещено снимать работу сил ПВО и необходимо соблюдать информационную тишину.

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и области объявили воздушную тревогу. Предупреждение об опасности с воздуха также распространилось на центральные и северные регионы.

Войска РФ наносили удары по Украине в последнее время

Напомним, что в последние недели оккупанты стали значительно чаще прибегать к ракетным и дроновым атакам по Украине. Преимущественно, атаки наносятся в темное время суток.

Так, прошлой ночью оккупанты выпустили по Украине 36 дронов-камикадзе. Все цели уничтожили илы ПВО. В Силах обороны объясняют, что таким образов войска РФ пытаются перенести анонсированное контрнаступление ВСУ, а также хотят обнаружить слабые места в противовоздушной обороне Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украинувоздушная тревога