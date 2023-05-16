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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога, в Николаеве звучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве и ряде областей Украины в центре, на севере и юге страны сегодня вечером, 16 мая, объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 0:15

Виталий Ким обпуликовал фото последствий "прилетов" по Николаеву со словами: "Я все-таки выложу одну из военных целей русских".

Обновлено 23:49

Ким добавил, что в результате взрывов осколочные ранения получила женщина.

Обновлено 23:45

Ермак призвал не публиковать в сети работу ПВО.

Обновлено 23:41

Глава Николаевской ОВА добавил: "1 обьект- локализация ,открытая территория(без жертв)".

Обновлено 23:35

По словам мэра Николаева, в городе после взрывов началось несколько пожаров. Он также призвал не распространять фото и видео с мест прилетов. По его словам, все необъодимые службы работают на местах.

Обновлено 23:25

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей Николаева быть внимательными, особенно в Ингульском районе.

Обновлено 23:19

В Николаеве прозвучали звуки взрывов.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Напомним, что сегодня ночью Россия в очередной раз массированно атаковала Украину. В общей сложности, по словам главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, было выпущено 18 ракет и все они были сбиты.

В свою очередь начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что столицу атаковали одновременно с применением дронов, крылатых ракет и баллистического ракет.

Министр обороны Алексей Резников подсчитал, что за эту и еще одну атаку оккупантов украинским бойцам удалось уничтожить уже 7 аэробалистических ракет "Кинжал", которые ранее были не по силам нашим ПВО. Таким образом, у врага остается уже менее 80 "Кинжалов".

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НиколаеввибухиВторжение России в Украинувоздушная тревога