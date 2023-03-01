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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Фото: В Украине объявлена масштабная воздушная тревога (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Сегодня, 1 марта, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 19:27 все воздушные тревоги были отменены, кроме Луганской области и АР Крым.

Обновлено 19:20

Воздушную тревогу объявили в Херсонской области, а в Одесской, Житомирской, Винницкой, Черкасской областях отбой воздушной тревоги.

Обновлено 19:16

Тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях.

По состоянию на 19:10 воздушная тревога объявлена в областях, кроме Николаевской, Херсонской, Николаевской, Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской. При этом ситуация в регионах пока спокойная.

"Суспільне" сообщает, что в Кременчугском районе слышны звуки взрывов.

Напомним, что в Киеве и области сегодня, 1 марта объявили тревогу. Мониторинговые группы извещают о "неустановленном объекте" в воздухе.

Причиной последней тревоги в Киеве и области стал воздушный объект в небе. Речь идет о БПЛА.

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