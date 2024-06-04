ua en ru
Вт, 04 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Вторник 04 июня 2024 21:51
UA EN RU
В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В Украине вечером вторника, 4 июня, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал повторный лет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала, около 21:45 сигнал тревоги был объявлен в Киеве. А потом он распространился на всю территорию Украины.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 22:15.

В Украине объявлен отбой масштабной тревоги.

Заметим, что в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Кроме этого жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МіГ-31К Война в Украине Воздушная тревога
NEWS
Как будут действовать графики отключения света 5 июня: ответ "Укрэнерго"
Как будут действовать графики отключения света 5 июня: ответ "Укрэнерго"
DAILY
Посол Латвии Илгварс Клява: Россияне начали войну, они заплатят и за последствия этой войны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол Латвии Илгварс Клява: Россияне начали войну, они заплатят и за последствия этой войны