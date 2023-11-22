В Украине ограничили ставки по микрокредитам

По его данным законопроект № 9422 поддержали 255 депутатов.
Новые нормы
Закон вводит
показатель "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту", который не может превышать 1% в день от общего размера кредита; ставка включает все расходы заемщика по кредиту;
требования обязательного указания в договоре о потребительском кредите информации о дневной процентной ставке (кроме потребительских кредитов, выполнение обязательств по которым обеспечено залогом/ипотекой или правом доверительной собственности);
запрет кредитодателю и новому кредитору потребовать уплаты любых платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите и/или не учтенных в расчете дневной процентной ставки, указанной в договоре о потребительском кредите;
наделяет НБУ полномочиями устанавливать дополнительные требования к оценке кредитоспособности заемщика, а также устанавливать дополнительные требования к составляющим расчета дневной процентной ставки;
обязывает кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита хотя бы в одно из бюро кредитных историй, осуществлять оценку кредитоспособности потребителя;
запрещает устанавливать в договоре о потребительском кредите условие о продлении в одностороннем порядке срока использования кредита (продление срока использования кредита должно осуществляться исключительно путем заключения дополнительного договора по договоренности сторон);
Проблема микрокредитов
Ранее в НБУ заявили, что финансовые компании, занимающиеся микрокредитованием, сознательно выбирают бизнес-модель предоставления своих услуг уязвимым слоям населения, которые часто не осознают последствий своих действий.
В НБУ сообщили, что ставки по микрокредитам финансовых компаний в среднем составляют 1500% годовых. В НБУ предлагали ограничить ставки уровнем 0,8% в день. Сегодня это значение для микрокредитов составляет в среднем 2,5%.
Напомним, закон о потребительском кредитовании и формировании и обращении кредитных историй полностью вступил в силу 1 января 2021 года и изменил правила микрокредитования.