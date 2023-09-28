В Украине обсуждают регулирование Telegram из-за российской пропаганды

Украинские ведомства прорабатывают вопрос регулирование социальной сети Telegram, поскольку россияне активно распространяют там свою пропаганду.
Об этом заявила глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"Сейчас они уже не смешат нас своим гугл переводом с украинского языка. Они научились общаться хорошей лексикой. Их очень людям трудно выделить среди действительно проукраинских каналов", - рассказала чиновница.
Герасимьюк уточнила, что Нацсовет уже активно сражается с такой проблемой вместе с Министерством цифровой трансформации и другими ведомствами.
По ее словам, в Telegram активно работают медиа, которые были запрещены за пророссийскую деятельность.
"Telegram - действительно очень непростая тема, над которой мы в Национальном совете ежедневно работаем. Сейчас так распространилось это явление, чем дальше, тем труднее будет с ним работать. А враг с ним работает очень успешно", - добавила она.
Стоит заметить, что в Telegram активно распространяют свою пропаганду пророссийские и российские СМИ, сайты которых запрещены на территории Украины.
Также в соцсети есть аккаунты российских чиновников и ведомств, которые публикуют фейки насчет войны в Украине.
Напомним, ранее Министерство обороны Украины призвало украинские Telegram-каналы не выкладывать новости с фронта день в день.
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