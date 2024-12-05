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В Украине ряд провайдеров подверглись хакерской атаке: в эфир запустили пророссийские ролики

Иллюстративное фото: в Украине ряд провайдеров подверглись хакерской атаке 5 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Атаке подверглись ряд провайдеров, которые транслируют украинские телеканалы. В эфир запустили пророссийские ролики.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление интернет-провайдера "Триолан" и социальные сети.

Вечером четверга, 5 декабря, пользователи кабельного телевидения столкнулись с перебоями в сигнале. По предварительным данным, на ряде телеканалов женщина на русском языке рассказывает о "плохой жизни в Украине" и призывает выезжать в Российскую Федерацию.

В частности о проблеме начали сообщать пользователи сети "Триолан", однако в компании обещают как можно быстрее решить проблему и восстановить стабильную трансляцию. Там отметили, что проблему должны решить до 21:00 сегодняшнего вечера.

Фото: скриншот

Ранее РБК-Украина писала о том, что Национальное информационное бюро по военнопленным, принудительно депортированным и пропавшим лицам подготовило ряд советов для семей военнослужащих - как "не попасть на крючок мошенников".

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