В Украину с необъявленным визитом прибыл президент Южной Кореи

Согласно данным издания, которое ссылается на канцелярию лидера страны, во время визита в Украину Юн уже посетил Бучу и Ирпень в Киеве.

Ожидается, что в ближайшее время Юн также встретится с президентом Владимиром Зеленский и обсудит дальнейшую помощь, а также послевоенное восстановление Украины.

"Этот визит завершает двухэтапную поездку, во время которой он ранее посетил Литву на саммит Организации Североатлантического договора, а затем посетил Польшу с официальным визитом", - пишет издание.

Стоит добавить, что Офис генерального прокурора подтвердил визит президента Южной Кореи.

"Сегодня мы посетили Бучу, чтобы воочию увидеть последствия людоедской тактики России, направленной на уничтожение мирных украинцев. За 33 дня оккупации Бучи здесь были совершены все виды военных преступлений. Среди них - пытки, расстрелы гражданских и эвакуационных колонн, сексуальное насилие", - заявил генпрокурор Андрей Костин.

Фото: Юн Сок Йоль, президент Южной Кореи и Ким Кен Хи, первая леди страны (t.me/pgo_gov_ua)

Поддержка Южной Кореи Украине

Южная Корея - крупный экспортер оружия. В то же время страна до сих пор исключала возможность отправки летального вооружения Украине, ограничиваясь нелетальной помощью.

Впервые президент Украины Владимир Зеленский и Йоль встретились в мае на полях саммита лидеров G7 в Японии, после чего Сеул пообещал предоставить Украине оборудование для разминирования и дополнительную гуманитарную помощь.

Также во время визита в Польшу, Юн договорился с президентом Аднжеем Дудой помогать Украине и подписал меморандум о сотрудничестве в области послевоенного восстановления.