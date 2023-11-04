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У Украины нет проблем с новым правительством Словакии, - Стефанишина

Фото: у Украины нет проблем с новым правительством Словакии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что у Украины нет проблем с новым правительством Словакии, глава которого Роберт Фицо выступил против военной помощи Украине и санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью ZN.UA.

"У нас не было проблем со Словакией. И сейчас их нет. У нас нет проблем с новосформированным словацким правительством. Мы спокойно воспринимаем заявления, предостережения, которые прозвучали от премьер-министра Словакии, в частности на заседании Европейского совета", - сказала чиновник.

Она обратила внимание на то, что с начала полномасштабной войны и после подачи заявки на членство в ЕС Украина стала частью европейской политики. В то же время следует помнить, что существует различие между публичными заявлениями и реальными решениями и действиями.

"Есть публичные заявления на брюссельскую аудиторию, на украинскую и на внутреннюю. Мы анализируем их и понимаем, где надо реагировать, а где нет. Конечно, мы понимаем, что определенная радикализация позиций может иметь место. Популистские тренды сейчас пользуются большим спросом - во время самых больших испытаний", - отметила вице-премьер-министр.

Стефанишина подчеркнула, что и Словакия, и Венгрия являются членами ЕС и НАТО, где существуют факторы сдержек и противовесов.

Премьер Словакии выступил против помощи Украине

Новый премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Глава правительства Словакии подтвердил отказ от помощи Украине во время выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе 26 октября.

Также он выразил мнение, что на данном этапе широкомасштабной войны РФ в Москве "большие территориальные достижения, чем Украина".

Позже в Словакии придумали оправдание отказа от военной помощи Украине. Братислава вроде бы больше не может оказывать помощь, поскольку ей нужно сохранить собственную обороноспособность.

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Ольга Стефанишина