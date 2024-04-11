В Украине нарабатывают новые варианты решения "жилого вопроса"

Для решения жилищного вопроса в Украине предлагают среди прочего ввести два формата социальной аренды и механизм жилищных кооперативов: законопроект об основных принципах жилищной политики вынесли на общественные обсуждения, а финальную версию планируют зарегистрировать в парламенте за несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, первые наработки законопроекта представлены общественности 3 апреля 2024 года и они - результат работы, длившейся год. В настоящее время началась серия публичных консультаций.

"Поэтому только после проведения публичных консультаций, которые продлятся весь апрель, и внесение в законопроект изменений по их результату начнется обсуждение во всех фракциях, профильных комитетах и министерствах. А уже после этого - после внесения второго раунда правок, он будет зарегистрирован. То есть, финальную версию, которую представят на рассмотрение Парламента, мы сможем увидеть не раньше, чем через несколько месяцев", - подчеркнула Шуляк.

Новое законодательство по жилищной политике будет предусматривать разные формы поддержки граждан в реализации их права на жилье. Речь идет не только о возможности построить и приобрести жилье, но и социальную аренду, когда арендодателем будут выступать общины. Также планируют предусмотреть участие граждан в жилищно-коммунальных кооперативах, достаточно распространенной практикой в ЕС, которую Украина взяла на вооружение, отметила Шуляк.

Парламентарий также напомнила, что одним из инструментов решения жилищного вопроса будет социальная аренда, когда жилье будет предоставлять община. Ожидается, что будет два формата такой аренды - в зависимости от уровня доходов нуждающегося гражданина. Кроме того, ожидается, что могут ввести такой инструмент как социальная аренда с правом выкупа и даже возможность государственной компенсации за аренду жилья.

Жилье для аренды будут предоставлять из специального фонда, который будет пополняться, в том числе, и за счет реставрации устаревшего жилищного фонда - еще более распространенная практика, которую Украина позаимствовала у ЕС. Также общины смогут использовать для аренды не только жилищный фонд, но и частный. В обмен на это владельцы жилья смогут получать налоговые преференции.

Шуляк подчеркнула - важным условием при формировании жилищного фонда будет инвентаризация в общинах потенциальных объектов для него, поскольку такое жилье возможно и есть, но из-за того, что подобный актив еще никогда не инвентаризировался, его наличие невозможно оценить.

"Мы понимаем, что у общин может быть жилье, которое можно использовать как соответствующий жилищный фонд. Проблема в том, что пока мы не проведем его инвентаризацию, которую, к слову, еще никогда не проводили, общины не будут понимать, что есть у них на балансе, а чего нет. Поэтому нужно все это сосчитать и поставить на учет. Тогда им будет гораздо проще", - добавила Шуляк.

Нардеп также подчеркнула, что важной частью реализации жилищной политики будет цифровизация всего, что с ней связано.

"Это уже привычный для нас цифровой предохранитель коррупции - чем меньше чиновников, которым можно дать взятки ради получения квартиры, тем ниже вероятность, что одни люди будут получать жилье, а другие - нет. Эта система будет аналогом нашей Единой Государственной электронной системы в сфере строительства и будет работать по уже привычному для нас правилу "Все видят все", - сообщила Шуляк.

По ее словам, публичные консультации - один из лучших инструментов взаимодействия законодательной власти и общественности ради совместного совершенствования тех или иных процессов в государстве. Больше - у Украины уже есть опыт их проведения. Да, с помощью них смогли усовершенствовать механизмы государственной программы компенсаций за поврежденное и уничтоженное в результате российской вооруженной агрессии жилье. На основе фидбека от исполнителей программы и получателей средств, собранных в ходе консультаций, провели ряд изменений, чтобы программа заработала еще эффективнее.

Законопроект, вводящий проведение публичных консультаций перед любыми решениями власти (№4254), сейчас готов ко второму чтению. Более того, он – один из маяков, которые Украина должна выполнить по условиям получения 50 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.