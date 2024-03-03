В Украине наладили производство аналогов западных M113, MaxxPro и Humvee, - ГУР

Украинские разработчики смогли наладить производство аналогов западной боевой техники. Речь идет об аналогах бронемашин M113, MaxxPro и Humvee под названием "Лис", "Секач" и "Характерник".

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Это действительно удивительная история, когда на месте сумели восстановить, не потеряв боевые возможности, из имеющихся материалов, или из техники, которая уже не была пригодна. Или изготавливая собственные детали. В частности, корпуса, другие отдельные агрегаты. Или используя даже устаревшие советские элементы по советской технике. Это все идет в ход, это все уже работает, это все уже используется в боевых условиях", - сказал Юсов.

По словам представителя ГУР, отечественная техника - не просто опытные образцы. Все они доказали свою эффективность прямо на поле боя. В частности, во время оборонной операции и последующего прикрытия ухода украинских подразделений из Авдеевки.

Также "Секач" и "Характерник", как рассказал Юсов, принимали участие в операции по ликвидации вражеской диверсионно-разведывательной группы на востоке.

Производство техники и вооружения в Украине

На вооружении украинской армии много разного оружия отечественного производства, в частности, беспилотных систем - как воздушных, так и наземных, и надводных. Только с начала 2024 года, по данным Минобороны, на вооружение Вооруженных сил Украины было допущено 46 новых видов оружия.

Кроме того, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин сообщал, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

На днях украинская компания Inguar представила новую боевую бронированную машину Inguar-3 класса MRAP.

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