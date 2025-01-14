Работодатели могут получить компенсацию за создание безбарьерных рабочих мест: детали

С 1 января 2025 года программа, которая предоставляет работодателям возможность получить компенсацию до 120 тысяч гривен за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I группы и до 80 тысяч гривен для лиц II группы.

Это часть Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства, целью которой является обеспечение комфортных условий труда для лиц с инвалидностью и их эффективной интеграции в трудовой процесс.

Работодатели могут использовать эти средства для приобретения специализированной мебели и оборудования: столов, стульев, поручней, транспортеров, брайлевских клавиатур, сенсорных дисплеев, а также средств для защиты здоровья и безопасности.

Расходы могут покрываться и на специальные программы и оборудование, которые создают безбарьерное пространство.

Как подать заявку:

Заявку можно подать через портал "Дія", в центре занятости или по электронной почте.

Заявления подаются в течение 90 дней с момента трудоустройства работника.

Результаты программы:

Более 1660 работодателей уже воспользовались программой.

Созданы рабочие места для почти 2000 человек с инвалидностью, среди которых есть ветераны.

Эта программа направлена на поддержку инклюзивной среды в трудовой сфере и обеспечение равных возможностей для людей с инвалидностью.