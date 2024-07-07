ua en ru
Вс, 07 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине могут вырасти цены на популярные напитки: подробности

Воскресенье 07 июля 2024 14:15
UA EN RU
В Украине могут вырасти цены на популярные напитки: подробности Акциз на сладкие напитки может изменить их стоимость (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Недавно Кабинет министров обнародовал Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. Из нее следует, что в Украине планируют ввести акциз на напитки с сахаром.

РБК-Украина рассказывает, что об этом следует знать украинцам.

О чем идет речь в декларации

Согласно обнародованному постановлению Кабинета министров №751 от 28 июня 2024 года, Бюджетная декларация на 2025-2027 годы была принята.

В документе отмечается, что приоритетом налоговой политики на эти годы являются:

  • обеспечение стабильных налоговых поступлений, необходимых для финансирования первоочередных расходов
  • внедрение современных цифровых решений налогового администрирования
  • выполнение международных обязательств Украины в части налоговой политики

Подчеркивается, что для сохранения текущей налогооблагаемой базы доходов юридических и физических лиц (а также обеспечения ее целостности) будет продолжено воздержание от введения любых налоговых и административных мер, которые могут негативно повлиять на базу налоговых поступлений.

В то же время, в течение 2025-2027 годов будут внедрены меры по реформированию налоговой политики и налогового администрирования, предусмотренные Национальной стратегией доходов до 2030 года.

Что известно об акцизе на сладкие напитки

Согласно Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, одной из приоритетных задач налоговой политики является введение акцизного налога на подслащенные сахаром напитки.

Исходя из этого, может увеличиться и их стоимость.

Министерство здравоохранения Украины поддерживает эту инициативу, ведь в литре такого напитка часто содержится больше суточной нормы сахара, поэтому постоянное употребление сладких газированных напитков приводит к:

  • развитию диабета
  • появлению избыточного веса
  • ожирению и т.п.

По словам экспертов, примеры некоторых стран указывают на то, что налог на сладкие минеральные и газированные воды уменьшал количество больных диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также ожирением (среди детей и взрослых).

В Великобритании такой налог заставил производителей снизить уровень сахара в сладкой газировке вдвое - чтобы не платить в бюджет дополнительные средства.

Согласно подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рост цены на сладкие напитки на 20% путем налогообложения может привести к сокращению их потребления примерно на те же 20%.

Как насчет законодательства

На фоне подготовки к таким изменениям (по налогообложению подслащенных напитков) в марте 2023 года в Верховной Раде было зарегистрировано два законопроекта:

  • проект закона №9032-1, который путем внесения изменений в Налоговый кодекс вводит ставку налога на минеральные и газированные воды с добавлением сахара и других подсластителей, ароматических веществ в объеме 0,1 евро (около 4,4 грн) на один литр напитка
  • проект закона №9033-1, который определяет, что полученные от уплаты налога средства планируют направить на реализацию программ по предотвращению неинфекционных заболеваний и лечению от них, а также на поддержку программы детского питания в школах (инициированную первой леди Еленой Зеленской)

Напомним, ранее мы рассказывали, какие сахарозаменители безопасны.

Читайте также о популярных напитках, которые сильно вредят кишечнику.

При подготовке материала были использованы следующие источники: "Урядовий портал", постановление Кабинета министров №751, Бюджетная декларация на 2025-2027 годы, Министерство здравоохранения Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины солодке Налоги Напитки
NEWS
Орбан стремится переключить внимание Запада с поддержки Украины на мирные переговоры, - ISW
Орбан стремится переключить внимание Запада с поддержки Украины на мирные переговоры, - ISW
DAILY
"Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler "Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон