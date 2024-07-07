В Украине могут вырасти цены на популярные напитки: подробности
Недавно Кабинет министров обнародовал Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. Из нее следует, что в Украине планируют ввести акциз на напитки с сахаром.
РБК-Украина рассказывает, что об этом следует знать украинцам.
О чем идет речь в декларации
Согласно обнародованному постановлению Кабинета министров №751 от 28 июня 2024 года, Бюджетная декларация на 2025-2027 годы была принята.
В документе отмечается, что приоритетом налоговой политики на эти годы являются:
- обеспечение стабильных налоговых поступлений, необходимых для финансирования первоочередных расходов
- внедрение современных цифровых решений налогового администрирования
- выполнение международных обязательств Украины в части налоговой политики
Подчеркивается, что для сохранения текущей налогооблагаемой базы доходов юридических и физических лиц (а также обеспечения ее целостности) будет продолжено воздержание от введения любых налоговых и административных мер, которые могут негативно повлиять на базу налоговых поступлений.
В то же время, в течение 2025-2027 годов будут внедрены меры по реформированию налоговой политики и налогового администрирования, предусмотренные Национальной стратегией доходов до 2030 года.
Что известно об акцизе на сладкие напитки
Согласно Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, одной из приоритетных задач налоговой политики является введение акцизного налога на подслащенные сахаром напитки.
Исходя из этого, может увеличиться и их стоимость.
Министерство здравоохранения Украины поддерживает эту инициативу, ведь в литре такого напитка часто содержится больше суточной нормы сахара, поэтому постоянное употребление сладких газированных напитков приводит к:
- развитию диабета
- появлению избыточного веса
- ожирению и т.п.
По словам экспертов, примеры некоторых стран указывают на то, что налог на сладкие минеральные и газированные воды уменьшал количество больных диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также ожирением (среди детей и взрослых).
В Великобритании такой налог заставил производителей снизить уровень сахара в сладкой газировке вдвое - чтобы не платить в бюджет дополнительные средства.
Согласно подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рост цены на сладкие напитки на 20% путем налогообложения может привести к сокращению их потребления примерно на те же 20%.
Как насчет законодательства
На фоне подготовки к таким изменениям (по налогообложению подслащенных напитков) в марте 2023 года в Верховной Раде было зарегистрировано два законопроекта:
- проект закона №9032-1, который путем внесения изменений в Налоговый кодекс вводит ставку налога на минеральные и газированные воды с добавлением сахара и других подсластителей, ароматических веществ в объеме 0,1 евро (около 4,4 грн) на один литр напитка
- проект закона №9033-1, который определяет, что полученные от уплаты налога средства планируют направить на реализацию программ по предотвращению неинфекционных заболеваний и лечению от них, а также на поддержку программы детского питания в школах (инициированную первой леди Еленой Зеленской)
Напомним, ранее мы рассказывали, какие сахарозаменители безопасны.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: "Урядовий портал", постановление Кабинета министров №751, Бюджетная декларация на 2025-2027 годы, Министерство здравоохранения Украины.
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